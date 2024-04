Podcast Tonspur Wissen Woher kommt die künstliche Intelligenz?

Dem Papst eine besonders flippige Jacke anzuziehen, hat bislang nur die küsntliche Intelligenz geschafft. KI scheint die Zukunft zu sein und doch ist sie gar nicht so neu. Sie kann zwar immer mehr, ist aber in ihrer Grundform schon recht alt. Tonsprur Wissen beschäftigt sich in dieser und der nächsten Folge mit dem Thema der Zukunft. Im ersten Schritt schauen wir uns die historische Entwicklung an. Woher kommt die KI? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit PD Dr. Rudolf Seising. Er arbeitet am Forschungsinstitut für Technik- und Wissenschaftsgeschichte im Deutschen Museum in München (Ein Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft). Außerdem leitet er das Forschungsprojekt "Eine Geschichte der KI in der BRD" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.