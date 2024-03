Fohlenfutter-Podcast Borussia gegen Freiburg - Start in die Zukunft bei Streichs letztem Gladbach-Spiel

Das erste Spiel mit dem der neuen Chefetage ist das am Samstag gegen den SC Freiburg. Die These unserer Reporter: Mit diesem Spiel kann die Zukunft der Gladbacher beginnen. Warum, das wird im Podcast ausführlich besprochen. Und natürlich auch die Aufstellung. Die Viererkette wird kurz erwähnt, warum sie dann aber keine Rolle mehr spielt hat mit der Spielidee der Diskutanten am Mikrofon zu tun. Hören Sie mal rein.