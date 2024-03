Podcast Tonspur Wissen Wieviele Krankenhäuser brauchen wir eigentlich?

Wenn es um die Zukunft von Krankenhäusern geht, wird es in der Diskussion schnell emotional. Da ist die Angst vor einer zu schlechten Versorgung, langen Wartezeiten und weiten Fahrtwegen. Fakt ist aber auch: Es gibt zu viele Krankenhäuser um die Kosten dabei im Griff zu behalten und zu wenig Spezialisierung. Muss jedes Krankenhaus eine neue Hüfte einbauen können oder kann man einzelne Einrichtungen nicht viel effektiver spezialisieren? Und was bringt das dann am Ende auch finanziell gesehen? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Prof. dr. Boris Augurzky. Er ist Leiter des Kompetenzbereiches "Gesundheit" am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen und hat die Bundesregierung für die anstehenden Reformen beraten.