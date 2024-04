Fohlenfutter-Podcast Borussias Matchball vor einer brisanten Mitgliederversammlung

Borussia Mönchengladbach hat gegen Dortmund über weite Strecken gut (und tief) gestanden, in den entscheiden Momenten aber kaum nachvollziehbare Fehler gemacht. In 40 Minuten entstand dann zu wenig Gefahr, um wenigstens einen möglicherweise essentiellen Punkt zu holen. So ist nach wie vor ein Sieg nötig im Endspurt, um sich akute Abstiegssorgen vom Leib zu halten. Dass der in Hoffenheim am Samstag gelingt, ist aufgrund der Heimschwäche und Wankelmütigkeit der TSG gar nicht so abwegig. Doch Gladbach plagen wieder große Personalsorgen, was den Aufstellungs-Tipp erschwert.