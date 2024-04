Podcast Tonspur Wissen Wie sieht die Zukunft der künstlichen Intelligenz aus?

Wer an KI-Programme wie ChatGPT denkt, hat vielleicht die Diskussion im Ohr, als Lehrerverbände ihre Sorgen vorgetragen haben. Schüler:innen könnten ihre Hausaufgaben bald mit KI machen und sich so gute Noten auf anderen Wegen sichern, als wir es eigentlich gewohnt sind. Doch die künstliche Intelligenz soll mehr können als Wikipedia-Wissen in sinnvolle Sätze zu verpacken. Gehört der KI die Zukunft? Was kann sie schon und was kann sie bald? Darüber spricht Ursula Weidenfeld mit Prof. Dr. Sören Auer. Er ist Direktor am Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek (TIB) und leitet die Forschungsgruppe Data Science and Digital Libraries.