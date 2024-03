Fohlenfutter-Podcast Borussia muss den Frühling zur Selbstfindung nutzen - Seoane und Virkus im Fokus

Bereits nach der Pressekonferenz zum Heidenheim-Spiel hatte sich Kritik der Fans zum einen an dem Mann entladen, der auf dem Podium saß: Trainer Gerardo Seoane. Doch zum anderen musste sich Roland Virkus den Vorwurf gefallen lassen, als Sportchef nicht neben dem Coach gesessen und die schwierige Situation mit ihm moderiert zu haben. Warum ist das so bei Borussia? Was müssen die Verantwortlich nun tun, um im Endspurt der Saison noch eine positive Stimmung rund um den Klub zu entfachen? Und ist es überhaupt noch realistisch, dass das gelingt? All das diskutieren unsere Reporter Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz. Sie sagen, wozu die Gladbacher die Länderspielpause bis zum Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am 30. März nutzen müssen.