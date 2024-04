Fohlenfutter-Podcast Borussias Spiegelbild der Saison - Alles zur Mitgliederversammlung

Die prekäre Situation in der Liga spielte bei der JHV natürlich eine Rolle. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz waren sowohl in Sinsheim als auch im Borussia-Park dabei. Sie arbeiten auf, wie die Aufsichtsratswahlen gelaufen sind, ordnen Roland Virkus' Rede ein sowie die Finanzzahlen, die Stephan Schippers verkündete. Ein wenig alarmierter hätten die Verantwortlichen in den Augen unserer Reporter wirken können. An einer Stelle ging es aber konkret um einen drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga.