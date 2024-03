Podcast Tonspur Wissen Wie wurde Berlin so bedeutend?

Reichstag, Brandenburger Tor, Unter den Linden, Fernsehturm und Alexanderplatz. Touristen nennen die Strecke in Berlin die "Route 1", weil man an ganz vielen bekannten Sehenswürdigkeiten vorbeikommt. Alle wichtigen Orte in Berlin lassen sich hier schwer auflisten, es sind schlicht viel zu viele. Dr. Hanno Hochmuth kommt dem Ziel zumindest ein bisschen näher. Er hat das Buch "Berlin. Das Rom der Zeitgeschichte" geschrieben und berichtet dort von sehr bedeutenden Plätzen und ihrer Geschichte. Er ist wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam (ZZF). In dieser Folge Tonspur Wissen begleitet er Moderatorin Ursula Weidenfeld auf eine Reise durch die Stadt.