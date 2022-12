Nach Großrazzia in „Reichsbürger“-Szene Das Märchen von der „BRD-Lüge“

Rund 19.000 Menschen leben in Deutschland, die der Verfassungsschutz der Reichsbürgerszene und ihren diversen Gruppierungen zuordnet. Etwa 950 davon werden als Rechtsextremisten eingeordnet (Stand: 2019). „Nicht alle Reichsbürger sind rechtsextrem, aber der Rechtsextremismus ist nie ganz aus dem Milieu verschwunden“, sagt Benjamin Winkler. Zudem ist die Szene männlich dominiert, mit einem Frauenanteil von nur 26 Prozent. Verschiedene Gruppierungen existieren parallel, so etwa der „Staatenbund Deutsches Reich“, die „Verfassungsgebende Versammlung“ oder die „Kommissarische Reichsregierung“. Gegen die Gruppierung „Geeinte deutsche Völker und Stämme“ wurde im März 2020 ein Vereinsverbot ausgesprochen. Damit wurde erstmals eine Reichsbürgervereinigung auf Bundesebene verboten. Peter Frühwald, der 2012 den Scheinstaat „Republik Freies Deutschland“ ausrief, machte die „Selbstverwaltung“ zum Geschäftsmodell und verkauft Seminare zu diesem Thema. Zwar ist die Reichsbürgerszene lediglich auf Deutschland begrenzt, aber „Selbstverwalter“ gibt es auch in anderen Ländern. So existiert in Österreich die Gruppierung „Staatenbund Österreich“, die ebenfalls den Staat ablehnt; in Kanada und den USA hat die sogenannte Freeman Bewegung ihren Ursprung. Beide haben mit den Ursprüngen der Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland nichts zu tun, weisen aber strukturelle Parallelen auf.