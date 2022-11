Gründerzeit - der Start-up Podcast : Tschüss, MyMüsli - hallo, Glatzencreme!

Düsseldorf Seinen sicheren Job beim deutschen Start-up-Urgestein MyMüsli verlassen, um ein Glatzencreme-Start-up zu gründen? Dennis Glatzer hat das gemacht und es sich zur Aufgabe gemacht 41 Millionen betroffenen Europäern die Glatzercreme zu verkaufen, die sie verdient haben. Mit Erfolg!

Für den Friseur war es nur ein weiterer Haarschnitt, für Dennis Baltzer das erlösende Ende eines jahrelangen Prozesses: Als Dennis Baltzer sich für die Glatze entschied, hatte er alle Mittel getestet, die auf dem Markt verfügbar waren. Am Ende kam ihm alles wie Cheaten vor und die Glatze musste her. Doch damit stieß Dennis auf ein neues Problem: Wie pflegt man die fleischfarbene Badekappe richtig? Öle, Wachs und Fette hatten immer Nachteile. Mit Better Be Bold gründete er ein Start-up, dass die weltweit erste Glatzencreme auf den Markt brachte, mit der die Glatze nicht wie eine polierte Bowlingkugel aussehen soll, sondern mattiert ist, gut riecht und pflegt. Dennis Baltzer ist von seinem Produkt so überzeugt, dass er dafür sogar seinen sicheren Job bei MyMüsli aufgibt. Mit seinem Freund Roberto Bianco leitet er heute das kleine Beauty-Start-up, mit dem er es nach etwas mehr als einem Jahr in die Regale von Müller Drogerie, Douglas und in Barbershops geschafft hat.