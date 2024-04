Podcast Tonspur Wissen Kann man Seegurken essen?

Wir Menschen haben immer Hunger und wenn die menschliche Bevölkerung weiter steigt, könnte das Nahrungsangebot knapp werden. Was kann helfen? Forscher haben es auf das Meer abgesehen. "Die armen Fischbestände" könnte man jetzt rufen. Allerdings forschen Wissenschaftler aktuell an neuen Proteinen. Lebewesen oder Pflanzen die in einigen Kulturen der Erde schon auf der Speisekarte stehen aber eigentlich auch das Zeug für unseren Gaumen hätten. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dr. Holger Kühnhold. Er ist in der Arbeitsgruppe "Experimentelle Aquakultur" und in der Abteilung Ökologie am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen.