“Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Das neue Polizeigesetz von NRW-Innenminister Herbert Reul wird Thema im Landtag. Mit der neuen Fassung reagiert Reul auch auf Kritik.

Weitere Themen: Bundesvizekanzler Olaf Scholz (SPD) war am Abend beim Ständehaustreff in Düsseldorf und Michelle Obama veröffentlicht an diesem Dienstag ihre Memoiren. Beide sprechen über Donald Trump - was sie zu sagen haben, hören Sie in der aktuellen Ausgabe von unserem Morgen-Podcast.