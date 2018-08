Aufwacher-Podcast: Genua - die Zahl der Todesopfer ist nach Brückeneinsturz gestiegen

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Essen und Bonn experimentieren im Nahverkehr für bessere Luft in der Stadt. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Außerdem: Nach dem tragischen Einsturz einer Autobahnbrücke in Italien ist die Zahl der Opfer über Nacht gestiegen. Einem Jahr nach der Air-Berlin-Insolvenz gehen die Gewerkschaften bei Ryanair in den nächsten Arbeitskampf. Jetzt sind die Flugbegleiter in Deutschland an der Reihe.