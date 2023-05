Bundesliga kompakt Bayern legen mit Kantersieg vor - Bochum atmet auf

In einer nur phasenweise spannenden Partie erzielte Jakub Kaminski in der 15. Minute den Führungstreffer. Der Pole war nach einer Rechtsflanke von Ridle Baku per Kopfball erfolgreich. Die ansonsten gut organisierte Deckung der Kraichgauer wirkte in dieser Szene unsortiert. Für den zweiten Treffer sorgte der eingewechselte Luca Waldschmidt (75.), in der Nachspielzeit Josuha Guilavogui (90.+3) ein Eigentor.