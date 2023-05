Lambertz vor dem St.-Pauli-Spiel Darum muss Fortuna-Legende „Lumpi“ unters Messer – und freut sich darauf

Der 17. Oktober 2011 war ein ganz besonderer Tag in der Karriere von Andreas „Lumpi“ Lambertz. „So viele Doppelpacks habe ich schließlich nicht geschnürt in meiner aktiven Zeit“, erklärt er lachend, als ihn unsere Redaktion ans Telefon bekommt. Na ja, verstecken muss er sich mit seiner Bilanz als Mittelfeldspieler eigentlich nicht: Immerhin drei weitere Male gelang es ihm, zwei Treffer in einer Partie für die Fortuna zu erzielen. Aber am Millerntor 2011 mit seinem Doppelpack zum 3:1-Sieg – das war schon das absolute Highlight. „König von St. Pauli haben sie mich damals genannt“, erzählt der heute 38-Jährige lachend.