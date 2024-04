Badewannenrennen der Landjugend Anrath Meldung zur Wassergaudi auf der Niers ist möglich

Es dürfen keine Original-Bootsteile verbaut werden. Die Fahrer, maximal zwei an der Zahl, haben ihre Wanne durch Muskelkraft zu bewegen. Pflicht ist es, eine Boje am Schwimmobjekt zu befestigten. Denn sollte die Badewanne untergehen, muss sie schließlich in der Niers wiedergefunden werden. Ob Landjugend, Schützen, Freundeskreis, Nachbarschaft, Verein oder Kegelclub – alle können in See stechen. Das Alter der Starter spielt keine Rolle. Gegen 11 Uhr läutet die KLJB Anrath das erste Rennen am 11. August ein. Traditionell geht es mit der einfachsten Variante für die Starter los, nämlich 200 Meter stromabwärts. Jeweils zwei Badewannen treten gegeneinander an. Wenn die Gefährte alle das Ziel erreicht haben, folgt die Kraftanstrengung, ebenfalls in Zweiergruppen: stromaufwärts. Allerdings müssen bei dieser Variante nur 100 Meter bewältigt werden. Denn auch wenn die Niers harmlos aussieht, Strömung hat sie.