Borussias Personal-Puzzle Fragezeichen hinter Wöber, Cvancara, Koné und Hack vor Union

Max Wöber könnte am Samstag nach seiner Erkrankung wieder dabei sein. „Er hat am Donnerstag individuell trainiert und wir werden nach dem Abschlusstraining entscheiden, wie fit er ist“, sagte Seoane. Sollte es bei ihm für einen Einsatz reichen, dürfte er Fabio Chiarodia aus der Startelf verdrängen. Offensivspieler Robin Hack plagen Krankheitssymptome, für eine endgültige Prognose war es am Freitagmittag noch zu früh. „Mal schauen, ob er sich rechtzeitig erholt, um mit der Mannschaft nach Berlin zu reisen“, sagte Seoane.