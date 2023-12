Nächster Pokal-Coup Bayern-Schreck Saarbrücken schaltet auch Frankfurt aus

Die enttäuschende Eintracht verlor neben dem Spiel auch noch Noel Futkeu, der nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah (83.). Futkeu hatte in der vergangenen Saison noch bei Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein gespielt. An seinem 21. Geburtstag, sechs Minuten nach seiner Einwechslung, bei seinem Profidebüt, flog er weit fernab des Balles vom Platz, weil er seinen Gegenspieler Marcel Gaus in die Beine tritt.