Konés spätes Siegtor Borussia beschert ihren Fans den emotionalsten Jubel seit Jahren

Wer Vergleichbares sucht, muss schon in die Vor-Corona-Zeit gehen, als Torjubel ganz ohne Fans noch gar nicht vorstellbar waren: in den Spätherbst des Jahres 2019, als Gladbach unter Trainer Marco Rose in der Europa League die AS Rom daheim 2:1 besiegte. Damals köpfte Marcus Thuram in der 95. Minute zum Sieg ein, womit Borussia ihre Chancen auf das Überwintern im Wettbewerb wahrte. Wenige Wochen später gab es noch ein weiteres Last-Minute-2:1: Ramy Bensebaini verwandelte in der Bundesliga gegen die Bayern in den Schlusssekunden einen Elfmeter zum Sieg, mit dem Gladbach seine Tabellenführung verteidigte.