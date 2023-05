1:2 in Wolfsburg Hoffenheim muss wieder zittern

Für die TSG 1899 Hoffenheim wird es im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch einmal eng. Der Tabellen-14. verlor am Samstag mit 1:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg und verpasste die große Gelegenheit, sich gegen einen harmlosen Gegner weiter von den letzten drei Plätzen abzusetzen. Der bisherige Vorletzte VfL Bochum kam an diesem drittletzten Spieltag bis auf einen Punkt an die Hoffenheimer heran. Der VfB Stuttgart kann das am Sonntag ebenfalls schaffen.