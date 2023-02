Karrierewege im Rathaus Kamp-Lintfort So zeitgemäß arbeitet die Stadtverwaltung

Klimaschutz Hitze, Dürre, Hochwasser – der Klimawandel beschäftigt auch die Kommunen. In Kamp-Lintfort fördern zwei Mitarbeiter den Klimaschutz, jeder auf seine Weise: Christopher Tittmann ist Klimaschutzmanager. Hanna Berzau kümmert sich seit September 2022 um die Klimafolgenanpassung. Es ist bundesweit bislang die einzige geförderte Klimafolgenanpassungsstelle. „Kamp-Lintfort war früh dem Aufruf des Bundes gefolgt, sich um eine Förderung zu bemühen“, sagt Hanna Berzau. Der Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung ist leicht erklärt. Während Christopher Tittmann als Klimaschutzmanager daran mitwirkt, die Ursachen des Klimawandels durch CO 2 -reduzierende Maßnahmen zu bekämpfen, arbeitet seine Kollegin aktuell an der Entwicklung eines Konzeptes, das Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels beinhaltet. „Es ist eine erste Bestandsaufnahme. Es steht die Frage im Fokus, wie Städte die Folgen des Klimawandels bewältigen können, sie lebenswerter und resilienter werden“, erläutert Hanna Berzau. „Es ist ein schönes Gefühl, daran mitwirken zu können. Wir haben es in der Hand, den richtigen Weg einzuschlagen.“ Die gebürtige Stuttgarterin lebt in Kamp-Lintfort und studierte an der Hochschule Rhein-Waal das Fach „Nachhaltiger Tourismus“. Daran schloss sie den Master-Studiengang „Nachhaltige Entwicklung“ an. Beteiligt war sie auch an einem Forschungsprojekt der Ruhr-Universität zu nachhaltiger Mobilität und Aufenthaltsqualität in Städten.