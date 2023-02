Arbeitgeber Verwaltung Wie das Rathaus in Wesel um die besten Köpfe kämpft

Beamte arbeiten nicht, sie gehen zum Dienst. Sie bekommen auch keinen Lohn, sondern Sold – und zwar im Voraus. Diese Beschreibungen sind inhaltlich zwar vollkommen korrekt, lösen bei Nicht-Beamten aber meist ein Naserümpfen aus. Noch immer kursiert der Begriff Beamtenschlaf. Noch immer herrscht Neid über sorgenfreie Vollversorgung. Dabei haben sich viele Behörden schon in moderne Dienstleistungsunternehmen verwandelt. Längst sind auch nicht mehr sämtliche Beschäftigten mit dem Beamtenstatus gesegnet. Parallel hält sich Zulauf sehr in Grenzen. Verwaltungen stehen untereinander und mit allen anderen Arbeitgebern im Kampf um die besten Köpfe. Das gilt auch für das Weseler Rathaus. Innovationen in der Personalentwicklung hat es hier immer gegeben. Einer, der sich dem Thema besonders verschrieben hat, ist Markus Postulka, der seit Oktober als neuer Dezernent für die Bereiche Gebäudeservice, Personal und Digitalisierung zuständig ist.