Tierpark in Kamp-Lintfort So geht es den „Kalisto“-Bewohnern im Winter

Ziegen, Schafe, und Erdmännchen, Alpakas Kaninchen, Esel, Ponys und neuerdings auch Sittiche – der Kleintierzoo „Kalisto“ im Südzipfel des einstigen Kamp-Lintforter Landesgartenschaugeländes ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Familien mit Kindern. Im Sommer kann man die meisten Tiere hier ganz nah draußen erleben und zum Teil sogar streicheln und füttern. Doch was ist, wenn der Winter kommt? Wo sind die Tiere dann untergebracht, und brauchen sie in dieser Zeit besondere Pflege? Die RP sprach darüber mit den Betreibern des „Kalisto“, Stephanie und Reiner Winkendick, und erfuhr dabei so allerlei über die winterlichen Bedürfnisse der dort lebenden Tiere.