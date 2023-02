Platzhirsch im Onlinehandel Amazon-Gewinn bricht trotz guter Weihnachtsgeschäfte ein

Mit kräftigen Rabatten im wichtigen Weihnachtsgeschäft hat Amazon Kunden in seine Internet-Shops gelockt. Weil aber viele Verbraucher wegen der schwächelnden Konjunktur und der steigenden Inflation den Gürtel enger schnallen müssen, lieferte der weltgrößte Online-Händler am Donnerstag einen enttäuschenden Ausblick. „Kurzfristig sind wir mit einer unsicheren Wirtschaft konfrontiert, aber wir bleiben recht optimistisch, was die langfristigen Chancen für Amazon angeht“, sagte Firmenchef Andy Jassy.