Arbeiten in Neukirchen-Vluyn Technik, Software und Menschlichkeit

Serie | Neukirchen-Vluyn · Christoph Bienert ist seit fast 30 Jahren als Software-Entwickler in der Forschung und Entwicklung bei Trox aktiv. Was seinen Beruf so interessant macht und wie das Neukirchen-Vluyner Unternehmen neue Wege geht, um Mitarbeitende in der IT-Branche zu gewinnen.

01.02.2023, 17:00 Uhr

Christoph Bienert, Tim Boysen und Marcel Sontrop (von links) wissen als Mitarbeiter die Strukturen im Unternehmen Trox zu schätzen. Foto: Norbert Prümen