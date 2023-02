Krankenhäuser, Firmen, Stadt Das sind die zehn größten Arbeitgeber in Dinslaken

Zu Zeiten des Bergbaus war es eine klare Sache: Der Kohlebergbau war der größte Arbeitgeber in Dinslaken. Als 2005 die Zeche Lohberg, die zeitweise bis zu 5000 Beschäftigte zählte, geschlossen wurde, endete eine Ära. Heute ist die Stadt an der Nahtstelle zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein von mittelständischen Industrieunternehmen und vom Einzelhandel geprägt. Auch die Gesundheits- und Sozialwirtschaft tragen zur Wertschöpfung und zum Bedarf an Fachkräften bei. Was sind – gemessen an ihrer Mitarbeiterzahl – aktuell die zehn größten Arbeitgeber in Dinslaken?