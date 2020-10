Tennis : Das bringt der Tag bei den French Open

Laura Siegemund. Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Paris Vier deutsche Tennisprofis sind am Donnerstag in Paris im Einzel im Einsatz, doch nur zwei werden weiterkommen. Denn es kommt zu gleich zwei deutschen Duellen in der zweiten Runde der French Open.

Alexander Zverev hat den Sprung in Runde drei der French Open bereits geschafft. Zwei weitere deutsche Tennisprofis werden am fünften Tag in Paris auf jeden Fall folgen.

Deutsches Duell 1 : Nach dem Zittersieg von Alexander Zverev am Mittwoch wird auf jeden Fall ein weiterer Deutscher bei den Herren die dritte Runde erreichen. Der an Nummer 30 gesetzte Jan-Lennard Struff geht gegen den Qualifikanten Daniel Altmaier in der zweiten Partie nach 11.00 Uhr als Favorit ins Spiel. Die deutsche Nummer zwei ist in diesem Jahr gereift, rang zum Auftakt in Paris den Amerikaner Frances Tiafoe in fünf Sätzen nieder. Aber auch Altmaier, für den es das Grand-Slam-Debüt ist, hat zuletzt viel Selbstvertrauen getankt. Für den 22-Jährigen ist es bereits die fünfte Partie im Stade Roland Garros, weil er erst durch die Qualifikation musste.

Deutsches Duell 2: In Julia Görges und Laura Siegemund sind noch zwei deutsche Damen in Paris dabei, beide treffen am Donnerstag nach dem Duell zwischen Struff und Altmaier aufeinander. Das bedeutet: Eine Deutsche schafft es auf jeden Fall in Runde drei. Eine Favoritin ist schwer auszumachen. Im Ranking steht Görges als 41. etwas besser, dafür hat die 31-Jährige seit der Corona-Pause erst zwei Matches gespielt. Siegemund, Nummer 66 der Welt, ist seit dem Neustart dagegen Vielspielerin. Zudem tankte die 32-Jährige mit dem US-Open-Sieg im Doppel an der Seite der Russin Vera Swonarewa viel Selbstvertrauen.

Die Titelverteidiger: Nach dem lockeren Auftaktsieg dürften Kevin Krawietz und Andreas Mies in ihrem Zweitrunden-Match deutlich mehr gefordert werden. Die beiden Argentinier Diego Schwartzman und Federico Coria sind vor allem auf Sand nicht zu unterschätzen. Dennoch gehen die French-Open-Sieger von 2019 als Favorit ins Spiel.

+++++30. September 2020+++++

Zverev nach Fünf-Satz-Krimi in der nächsten Runde

US-Open-Finalist Alexander Zverev hat in Roland Garros seinen ersten großen Härtetest bestanden und die dritte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins bezwang am Mittwoch den französischen Doppel-Spezialisten Pierre-Hugues Herbert in fünf Sätzen mit 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Der nächste Gegner des 23 Jahre alten Hamburgers ist Marco Cecchinato (Italien), der 2018 in Paris im Halbfinale stand.

Zverev ist damit der erste von fünf gestarteten deutschen Herren in der dritten Runde. Nach dem Erstrunden-Aus von Philipp Kohlschreiber (Augsburg) verlor Dominik Koepfer (Furtwangen) in der zweiten Runde gegen Ex-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz. Im deutschen Duell spielen am Donnerstag noch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Qualifikant Daniel Altmaier (Kempen) um den Einzug in Runde drei.

Der 29 Jahre alte Herbert, der im Doppel bereits alle vier Grand-Slam-Turniere gewann, retournierte stark, setzte Zverev mit vielen Netzangriffen unter Druck und nervte den Weltranglistensiebten zudem immer wieder mit Stoppbällen. Der Deutsche fand kaum Mittel und wirkte ratlos, auch im zweiten Satz lag er bereits 1:4 zurück. Doch Zverev biss sich danach in ein seltsames Match mit vielen Wendungen, nach 3:59 Stunden nutzte er seinen ersten Matchball.

Großes Drama zwischen Errani und Bertens

24 Breaks, eine Siegerin im Rollstuhl und eine pöbelnde Verliererin: Sara Errani und Kiki Bertens boten in ihrer 3:11 Stunden dauernden Zweitrundenbegegnung bei den French Open genug Drama für ein gesamtes Turnier.

Letztlich setzte sich die an Position fünf gesetzte Niederländerin Bertens gegen ihre italienische Kontrahentin, Finalistin von 2012, mit 7:6 (7:5), 3:6, 9:7 durch. Doch nach dem Matchball kam die Auseinandersetzung zu ihrem Höhepunkt: Zunächst verweigerte Errani ihrer Gegnerin die Gratulation und stürmte mit einem bösen italienischen Schimpfwort ("vaffanculo/F**** Euch") vom Platz. Immerhin konnte sie selbst gehen: Bertens musste von Krämpfen geplagt im Rollstuhl vom Platz.

Schon zuvor hatten beide Denkwürdiges "geleistet". Bei insgesamt 37 Aufschlagspielen gab es 24 (!) Breaks, Errani, die aufgrund von Aufschlagproblemen zeitweise von unten servierte, gewann bei eigenem zweiten Aufschlag gerade einmal sechs Punkte (18 Prozent). Was Errani besonders erzürnte: Vor ihrem Matchball beim Stand von 6:5 im dritten Satz bekam sie eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung - und vergab ihn anschließend.

Nadal im Eiltempo in der dritten Runde

Rekordsieger Rafael Nadal ist bei den French Open im Eiltempo in die dritte Runde gestürmt. Der zwölfmalige Paris-Champion ließ dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald am Mittwoch nicht den Hauch einer Chance, nach nur 1:40 Stunden war das 6:1, 6:0, 6:3 des spanischen Topfavoriten perfekt. Nadals Gegner um den Einzug ins Achtelfinale ist der Italiener Stefano Travaglia, der den früheren Top-10-Spieler Kei Nishikori aus Japan besiegte.

Nur etwas mehr Mühe hatte US-Open-Sieger Dominic Thiem bei seinem Einzug in die dritte Runde. Der Österreicher, der in den vergangenen beiden Jahren in Paris jeweils erst im Finale an Nadal gescheitert war, bezwang den US-Amerikaner Jack Sock 6:1, 6:3, 7:6 (8:6) und trifft nun auf Casper Ruud (Norwegen). Im Tiebreak des dritten Durchgangs musste Thiem drei Satzbälle abwehren.

Nadal hatte schon bei seinem Dreisatzsieg in der ersten Runde über Jegor Gerassimow aus Belarus keinerlei Probleme gehabt. Der 34 Jahre alte Mallorquiner strebt in Roland Garros seinen 20. Grand-Slam-Titel an, mit dem er mit Rekordhalter Roger Federer (Schweiz) gleichziehen würde.

Serena Williams muss aufgeben

Tennis-Superstar Serena Williams muss ihren Traum vom 24. Grand-Slam-Triumph vorerst aufgeben. Die 39 Jahre alte US-Amerikanerin verzichtete auf ihr Zweitrundenmatch bei den French Open am Mittwoch gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa. Williams war mit Achillessehnenproblemen in Paris angekommen, hatte ihr Auftaktmatch gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn jedoch 7:6 (7:2), 6:0 gewonnen.

"Ich liebe es, in Paris auf Sand zu spielen, das ist ein solch großer Spaß für mich, und ich wollte mich hier wirklich reinhängen", sagte Williams auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz: "Es ist meine Achillessehne, sie konnte nicht richtig heilen nach den US Open."

Sie habe Probleme zu laufen, sagte Williams weiter. Dies sei ein deutliches Zeichen, dass sie sich erholen müsse. Bei den US Open war Williams bis ins Halbfinale vorgedrungen. In Paris wollte sie den nächsten Versuch unternehmen, mit Grand-Slam-Rekordhalterin Margaret Court (Australien) gleichzuziehen.



Wawrinka zu stark: Koepfer verpasst dritte Runde bei den French Open

Dominik Koepfer hat bei den French Open die dritte Runde verpasst. Der 26-Jährige aus Furtwangen unterlag dem starken Schweizer Ex-Champion Stan Wawrinka (Nr. 16) am Mittwoch trotz eines Satzgewinns letztlich chancenlos mit 3:6, 2:6, 6:3, 1:6. Er schied als zweiter von fünf deutschen Herren in Paris aus.

Koepfer, in der Weltrangliste zuletzt auf Rang 61 geklettert, hatte sich vor dem Duell auf dem Court Suzanne Lenglen etwas ausgerechnet: "Ich fühle mich gut und gehe mit viel Selbstvertrauen in die Partie." Und dies zeigte er auch im ersten Satz, besaß mehrere Breakbälle. Doch unter Druck spielte der 35 Jahre alte Wawrinka fehlerlos und gewann den ersten Durchgang.

Dann verlor die deutsche Nummer drei den Faden, und Wawrinka, der 2015 in Paris gewonnen und in diesem Jahr den Briten Andy Murray sicher zum Auftakt geschlagen hatte, zog weiter an. Im dritten Satz hielt Koepfer lange mit, ging mit seinem ersten Break des Matches 5:3 in Führung und schöpfte nach dem Satzgewinn neue Hoffnung. Doch dann fand Wawrinka wieder zu seinem Spiel der ersten beiden Sätze zurück und verwandelte nach 2:08 Stunden seinen dritten Matchball.

Das bringt der Tag bei den French Open

Nach drei Erstrunden-Tagen nehmen die French Open am Mittwoch mit dem Auftakt der zweiten Runde langsam Fahrt auf. Mit dabei sind auch zwei deutsche Herren und eine Grand-Slam-Siegerin im Doppel.

Alexander Zverev: Der zweite Auftritt bei den diesjährigen French Open führt Alexander Zverev wieder auf den Centre Court. Im letzten Spiel des Tages trifft die deutsche Nummer eins auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Vor vier Jahren standen sich beide schon einmal im Stade Roland Garros gegenüber. Damals gewann Zverev in vier Sätzen. „Es wird aber sicher ein anderes Match mit einem anderen Sascha Zverev auf dem Platz“, sagte Herbert zum Duell mit dem Finalisten der US Open.

Dominik Koepfer: Der Davis-Cup-Spieler hat mit dem Schweizer Stan Wawrinka einen schweren Gegner erwischt. Wawrinka deklassierte in der ersten Runde den Briten Andy Murray in drei Sätzen und hat 2015 in Paris den Titel gewonnen. Aber auch Koepfer spielt in diesem Jahr auf Sand sehr stark, stand zuletzt in Rom sogar im Viertelfinale. „Ich fühle mich gut und gehe mit viel Selbstvertrauen in die Partie“, sagte Koepfer. „Ich rechne mir schon etwas aus.“

Laura Siegemund: Am Dienstag überraschte die Schwäbin im Einzel mit dem Sieg gegen die Französin Kristina Mladenovic. Nun ist sie wieder im Doppel gefordert - und zwar erneut mit der Russin Vera Swonarewa. Das Duo gewann vor rund zwei Wochen die US Open in New York und rechnet sich auch in Paris etwas aus. Zum Auftakt geht es gegen die beiden Französinnen Alizé Cornet und Pauline Parmentier.

+++++29. September 2020+++++

Görges bessert Bilanz der deutschen Damen weiter auf

Julia Görges hat bei den French Open die zweite Runde erreicht. Die 31-Jährige gewann am Dienstag in Paris gegen die an Nummer 19 gesetzte Amerikanerin Alison Riske mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 und überstand damit als zweite deutsche Tennisspielerin nach Laura Siegemund die erste Runde. Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch hatten ihre Partien zum Auftakt verloren. Görges, für die es erst die zweite Partie seit dem Neustart nach der Corona-Pause war, benötigte 2:17 Stunden für ihren Erfolg. In der zweiten Runde kommt es jetzt zum deutschen Duell mit Siegemund.

Titelverteidiger Krawietz/Mies bei French Open in Runde zwei

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat bei den French Open ohne Schwierigkeiten die zweite Runde erreicht. Die Titelverteidiger gewannen am Dienstag in Paris gegen die beiden Kasachen Alexander Bublik und Michail Kukuschkin mühelos mit 6:2, 6:3. Im vergangenen Jahr hatten Krawietz und Mies im Stade Roland Garros völlig überraschend den Titel geholt.

Djokovic ohne Mühe in Runde zwei

Superstar Novak Djokovic hat bei seinem Erstrundenmatch in Paris nichts anbrennen lassen. Der Weltranglistenerste aus Serbien schlug den Schweden Mikael Ymer am dritten Spieltag der French Open 6:0, 6:2, 6:3 und trifft nun auf den Litauer Ricardas Berankis.

Djokovic zählt neben dem 12-maligen Paris-Champion Rafael Nadal sowie US-Open-Sieger und Vorjahresfinalist Dominic Thiem zum engsten Favoritenkreis beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Der 33-jährige Djokovic war bei den US Open disqualifiziert worden. In New York hatte er eine Linienrichterin mit einem unkontrolliert weggeschlagenen Ball am Hals getroffen. Das sei ein Fehler gewesen, "den ich natürlich kein zweites Mal machen werde", sagte Djokovic. In Paris kämpft er um seinen 18. Grand-Slam-Titel.

Siegemund als erste deutsche Einzelspielerin in der zweiten Runde

Laura Siegemund ist als erste deutsche Einzelspielerin in die zweite Runde der French Open eingezogen. Die 32-Jährige aus Metzingen schlug die Französin Kristina Mladenovic mit einer beherzten Leistung 7:5, 6:3.

Am verregneten Dienstag blieb auch Julia Görges (Bad Oldesloe) noch die Chance, die Bilanz der Starterinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) weiter aufzubessern. Zuvor hatten die deutsche Nummer eins Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Tamara Korpatsch und Anna-Lena Friedsam ihre Auftaktduelle verloren.

Siegemund hatte zu Beginn größere Probleme, kämpfte sich dann nach einem 1:5 mit großem Willen ins Match und fand auch immer häufiger spielerische Lösungen. Im zweiten Satz hielt Siegemund die Konzentration hoch und machte per Vorhandwinner nach 2:02 Stunden ihren Erfolg perfekt.

Kohlschreiber scheitert wie Kerber bereits in Runde eins

Als einziger aus dem Männer-Quintett des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ist Philipp Kohlschreiber bei den French Open in Paris bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 36-jährige Augsburger verlor gegen den an Nummer 20 gesetzten Chilenen Cristian Garin mit 4:6, 6:4, 1:6, 6:4. Nach knapp drei Stunden Spielzeit verwandelte Garin seinen ersten Matchball, als ein Return von Kohlschreiber hinter der Grundlinie landete.

Bei Nieselregen und auf einem fast aufgeweichten Außenplatz hatte Kohlschreiber zunächst Probleme, ins Match zu finden. Garin, mit einer Bilanz von 14:3 in diesem Jahr einer der besten Sandplatzspieler der Tour, nutzte einen Doppelfehler seines Gegners zum ersten Satzball. Im zweiten Durchgang bot Kohlschreiber mehr Gegenwehr, ein frühes Break reichte zum Satzausgleich.

Danach verlor der Deutsche vollkommen den Faden, nur ein durchgebrachtes Aufschlagspiel zum 1:5 rettete ihn im dritten Satz vor der Höchststrafe. Bei immer stärker werdendem Regen lag Kohlschreiber im vierten Durchgang mit einem Break in Führung, doch mit eigenen Fehlern und sichtlich genervt vom Wetter holte er Garin ins Spiel zurück.

+++++ 28. September +++++

Kerber scheitert krachend, Struff in der zweiten Runde

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff hat als dritter deutscher Profi bei den French Open die zweite Runde erreicht. Der 30-Jährige aus Warstein setzte sich am Montag gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 durch. Struff hatte zuletzt in Rom und Hamburg Erstrundenniederlagen erlitten.

Struff, an Nummer 30 bei dem Grand-Slam-Turnier gesetzt, leistete sich im ersten Satz 15 leichte Fehler. Zu viel, um die Nummer 67 der Welt in Schach zu halten. Im zweiten Satz biss sich Struff dann in die Partie hinein und brachte sein druckvolles Spiel immer besser durch. Er trifft in der zweiten Runde auf den deutschen Qualifikant Daniel Altmaier. Der Kempener, für den es die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier ist, folgte mit einem 7:6 (7:1), 6:4, 6:4-Erfolg gegen den Spanier Feliciano Lopez.

US-Open-Finalist Alexander Zverev (Hamburg) und Aufsteiger Dominik Koepfer (Furtwangen) hatten am Montag den Einzug in die zweite Runde geschafft.

Andrea Petkovic ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt musste sich am Montag in ihrem Auftaktmatch der Bulgarin Zwetana Pironkowa klar mit 3:6, 3:6 geschlagen geben und verpasste damit ein mögliches Zweitrunden-Duell mit Serena Williams. Die Partie, die wegen Regens in der französischen Hauptstadt mit rund zwei Stunden Verspätung begann, dauerte lediglich 1:13 Stunden.

Für Petkovic war es das erste Match seit Oktober 2019. Danach hatte die Fed-Cup-Spielerin wegen Knieproblemen pausieren müssen und war im Februar sogar am Knie operiert worden. Auf die US Open hatte sie noch verzichtet.

Die fehlende Spielpraxis war der Deutschen deutlich anzumerken. Petkovic bewegte sich schlecht und hatte große Probleme mit dem eigenen Aufschlag. Insgesamt sechs Mal gab die Hessin ihre Service ab. Mit dem ersten Matchball machte Pironkowa, die zuletzt bei den US Open in New York mit dem Viertelfinal-Einzug nach drei Jahren Babypause für Furore gesorgt hatte, das Weiterkommen perfekt.

Topfavorit Rafael Nadal und US-Open-Sieger Dominic Thiem haben ihre Erstrundenmatches bei den French Open souverän gewonnen. Der zwölfmalige Champion und Titelverteidiger Nadal (34) schlug Egor Gerasimow aus Belarus im Schnelldurchgang mit 6:4, 6:4, 6:2.

Thiem löste seine knifflige Aufgabe gegen Marin Cilic konzentriert. Der 27 Jahre alte Österreicher, der im Finale von New York Alexander Zverev besiegt hatte, setzte sich in Paris gegen den kroatischen US-Open-Sieger von 2014 mit 6:4, 6:3, 6:3 durch. In den vergangenen beiden Jahren erreichte Thiem bei den French Open jeweils das Finale und unterlag Nadal.

Bei den Damen startete Serena Williams hochkonzentriert und besiegte im Duell zweier US-Amerikanerinnen Kristie Ahn 7:6 (7:2), 6:0. Die 39 Jahre alte Williams unternimmt in Paris den nächsten Versuch, ihren 24. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und mit Rekordhalterin Margaret Court (Australien) gleichzuziehen.

Die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch ist als dritte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 25 Jahre alte Hamburgerin verlor am Montag in Paris gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova klar mit 2:6, 0:6. Die einseitige Partie dauerte lediglich 59 Minuten. Die 19 Jahre alte Amerikanerin hatte im vergangenen Jahr in Paris überraschend das Halbfinale erreicht.

Weiterer Corona-Fall bei den French Open

Bei den French Open der Tennisprofis hat es einen weiteren positiven Corona-Fall gegeben. Wie die Veranstalter in Paris am Montagabend mitteilten, wurde eine Doppelspielerin als „Kontaktperson“ eingestuft, weil ihr Trainer positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die namentlich nicht genannte Spielerin und ihre Doppelpartnerin wurden vom Turnier ausgeschlossen.

Schon in der Qualifikation hatte es einige positive Fälle gegeben, die für viel Unmut gesorgt hatten. Einige Spieler wie der Spanier Fernando Verdasco hatten ihren positiven Test angezweifelt und die Organisatoren dafür kritisiert, dass sie keinen zweiten Test hatten machen dürfen.

(dpa/sid)