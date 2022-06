Kein Karriere-Ende : Paris-Champion Nadal will trotz Fußproblemen weiter „kämpfen“

Paris Anders als befürchtet ist Rafael Nadal am Sonntag nach seinem 14. Titel bei den French Open nicht zurückgetreten. Trotz gesundheitlicher Probleme will er weiterspielen.

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat seine Zukunft nach dem 14. Triumph bei den French Open offen gelassen und will trotz chronischer Fußbeschwerden versuchen, die Karriere fortzusetzen. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich werde weiter kämpfen“, sagte der 36 Jahre alte Spanier am Sonntag in Paris zum Abschluss seiner Dankesrede. Im Finale bezwang Nadal den Norweger Casper Ruud mit 6:3, 6:3, 6:0.