French Open: Umwelt-Aktivistin kettet sich während des zweiten Halbfinals ans Netz​

Paris Im zweiten Halbfinale der French Open zwischen Casper Ruud und Marin Cilic kam es während des dritten Satzes zu einer Störung. Eine Umwelt-Aktivisten stürmte auf den Platz und kettete sich ans Netz. Die Partie musste unterbrochen werden.

Eine Umwelt-Aktivistin hat sich während des zweiten French-Open-Halbfinals in Paris am Netz festgekettet. Die junge Frau lief während des Matches zwischen Casper Ruud (Norwegen) und Marin Cilic (Kroatien) am Freitagabend auf den Court Philippe Chatrier und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „We have 1028 days left“ (Uns bleiben noch 1028 Tage).