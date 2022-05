Tatjana Maria : „Mütter brauchen mehr Hilfe auf der Tennis-Tour“

Interview Paris Tatjana Maria hat als erste Mutter zwei Tennis-Turniere auf der WTA-Tour gewonnen. Im Interview spricht sie über das Muttersein als aktive Sportlerin, Training mit ihrer Tochter und stellt Forderungen an die Verbände.

Maria Zu Hause ist alles beim Alten. Mit zwei Kindern ändert sich am Tagesrhythmus nichts (lacht). Ich bekomme aber mehr Aufmerksamkeit im Sport. Wenn ich zu Turnieren fahre, gratulieren viele Sportlerinnen und Sportler und die Interviewanfragen haben auch zugenommen. Es hat aber lange gedauert, bis ich selbst realisiert habe, was es für den Tennis-Sport und mich bedeutet.

Maria Bei der WTA hat sich noch nichts getan und ich fürchte, dass auch noch Zeit verstreichen wird. Wir Spielerinnen haben es aber selbst in der Hand. Kürzlich gewann Taylor Townsend nach ihrer Schwangerschaft im vergangenen Jahr ein Turnier. Es kommt also immer häufiger vor, dass Mütter auf der Tour Pokale gewinnen. Deshalb muss zwingend eine Regel her, dass Schwangere nicht als verletzt gelten. Das ist ja absurd. Es geht aber nicht nur um die WTA – auch der deutsche Tennis-Bund hat nicht viel für mich getan. Da hätte ich mir etwas mehr Unterstützung gewünscht.

Maria Es ist alles einfacher geworden (lacht). Mir macht das Reisen viel mehr Spaß. Früher hatte man so viel Zeit bei den Turnieren, mit der man so richtig nichts anfangen kann. Jetzt kümmere ich mich um meine Kinder und es ist super schön zu sehen, wie Charlotte von den vielen neuen Orten begeistert ist.

Maria Es ist abgedroschen: aber ich versuche das umzusetzen, was ich im Training erarbeite. Das funktioniert an manchen Tagen besser als an anderen. Aber das Turnier in Bogota hat gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. In Roland Garros will ich das Turnier einfach genießen und Rhythmus reinbekommen. Ich muss mich gut fühlen und fit sein. Dann sehen wir weiter.