Die „23“ winkt Djokovics historischer Kampf um den Rekord

Die Favoritenrolle könnte dennoch kaum klarer verteilt sein. Der 24 Jahre alte Ruud geht am Sonntag in sein drittes Grand-Slam-Finale, für Djokovic ist es das 34. Und nicht nur die Erfahrung, auch die Bilanz spricht für den Serben: In den bisherigen vier Partien gegen Ruud gab er keinen einzigen Satz ab.