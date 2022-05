French Open : Niemeier erstmals im Grand-Slam-Hauptfeld - Aus für Siegemund

Paris Jule Niemeier hat bei den French Open erstmals in ihrer Karriere das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers erreicht. In der Qualifikation gescheitert ist hingegen Laura Siegemund.

Jule Niemeier hat erstmals in ihrer Karriere das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die 22-Jährige aus Dortmund gewann ihr entscheidendes Qualifikations-Match zu den French Open in Paris 6:0, 6:1 gegen die Japanerin Moyuka Uchijima und steht damit in der ersten Runde des am Sonntag beginnenden Sandplatz-Highlights.