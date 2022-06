Norweger triumphiert : Ruud folgt Nadal ins Finale der French Open

Paris Das Finale der French Open ist perfekt. Nach dem dramatischen ersten Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal setzte sich im Abendspiel der Norweger Casper Ruud in vier Sätzen gegen den Kroaten Marin Cilic durch. Die Partie wurde zwischendurch durch eine Protest-Aktion gestört.

Casper Ruud steht als erster Norweger im Finale eines Grand-Slam-Turniers und fordert Rafael Nadal in Paris heraus. Der 23 Jahre alte Weltranglistenachte setzte sich am Sonntag im zweiten Halbfinale der French Open mit 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 gegen den Kroaten Marin Cilic durch und trifft am Sonntag (15 Uhr/Eurosport) auf den Major-Rekordsieger aus Spanien.