Niederlagenserie geht weiter : Dominic Thiem in Paris chancenlos – Tatjana Maria als erste Deutsche ausgeschieden

Dominic Thiem in Paris chancenlos – Tatjana Maria als erste Deutsche ausgeschieden

Paris Bittere Enttäuschung für Dominic Thiem: Der österreichische Tennisspieler und ehemalige Weltranglistendritte ist bereits in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. Dasselbe Schicksal ereilte auch die Deutsche Tatjana Maria.

Der einstige US-Open-Sieger Dominic Thiem bleibt nach seinem Comeback ein Schatten früherer Tage. Der ehemalige Weltranglistendritte aus Österreich scheiterte bei den French Open in der ersten Runde chancenlos am Bolivianer Hugo Dellien 3:6, 2:6, 4:6.

Thiem hatte im vergangenen Juni eine Handgelenksverletzung erlitten und anschließend lange pausiert. In der Weltrangliste ist er auf Rang 194 zurückgefallen und kämpft weiter um Anschluss. „Ich werde weiter an mir und für meine Ziele arbeiten“, hatte Thiem vor dem Start in Roland Garros gesagt.