Drama im Halbfinale : Zverev knickt um und muss vorzeitig gegen Nadal aufgeben

Paris In einem hochklassigen Tennis-Match liefern sich Alexander Zverev und Rafael Nadal einen grandiosen Fight, ehe Zverev im zweiten Satz beim Stand von 6:6 unglücklich umknickt und vorzeitig aufgeben muss. Damit steht der Spanier im Finale der French Open.

Alexander Zverev schrie, weinte – und er verabschiedete sich an Krücken. Der deutsche Tennis-Olympiasieger hat das Finale der French Open wegen einer Verletzung auf dramatische Weise verpasst. Der 25 Jahre alte Weltranglistendritte aus Hamburg lieferte dem spanischen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal an dessen 36. Geburtstag große Gegenwehr - bis er schwer umknickte. Zverev musste im Halbfinale beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 aufgeben. Sein Traum vom ersten deutschen Grand-Slam-Sieg seit 1996 bleibt unerfüllt.

„Das ist wirklich sehr hart, er hat unglaublich gespielt. Ich weiß, wie sehr er um einen Grand-Slam-Sieg kämpft. Ich bin mir sicher, er wird mehr als einen gewinnen“, sagte Nadal. Der Rekordsieger peilt in Roland Garros seinen 14. Titel an und ist zweitältester Finalist bei dem Sandplatz-Klassiker, nur der US-Amerikaner Bill Tilden war 1930 mit 37 Jahren noch älter.

Nadal trifft im Endspiel am Sonntag (15 Uhr Eurosport) als Favorit auf den Norweger Casper Ruud oder Marin Cilic aus Kroatien. Zverev erhält dagegen nicht die Gelegenheit, als erster Deutscher überhaupt in der Open Era (seit 1968) den Titel in der französischen Hauptstadt zu gewinnen und damit auch an die Spitze der Weltrangliste zu springen. Ins Endspiel schaffte es bislang einzig Michael Stich 1996. Aus dem selben Jahr resultiert der bis dato letzte deutsche Grand-Slam-Sieg von Boris Becker in Melbourne.