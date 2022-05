Matchball bei Fünfsatz-Sieg abgewehrt : Zverev quält sich in die dritte Runde

Paris Alexander Zverev hat den drohenden Zweitrunden-K.o. bei den French Open nur mit größter Mühe abgewendet. Der Weltranglistendritte drehte gegen den Argentinier Sebastian Baez einen 0:2-Satzrückstand. Auch Angelique Kerber steht in Runde drei.

Als Alexander Zverev nach mehr als dreieinhalb Stunden Schwerstarbeit seinen ersten Matchball verwandelt hatte, stieß er auf dem Court Philippe Chatrier einen Jubelschrei aus, der sicher auch am Eiffelturm noch zu hören war. Der Tennis-Olympiasieger hat den drohenden Zweitrunden-K.o. bei den French Open in allerhöchster Not noch abgewendet. Der Weltranglistendritte aus Hamburg kämpfte den furios aufspielenden Argentinier Sebastian Baez am Mittwoch dank starker Nerven und Physis mit 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5 nieder. Und war danach einfach nur erleichtert.