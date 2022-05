„Jetzt ist meine Zeit gekommen“ : Konstanz für Zverev nicht mehr genug

Paris Die French Open gehen in die entscheidende Phase und Alexander Zverev ist wie selbstverständlich noch dabei. Der Tennis-Olympiasieger hat eine erstaunliche Konstanz entwickelt. Doch das reicht ihm längst nicht mehr.

Ein Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier ist für Alexander Zverev inzwischen zur Gewohnheit geworden. Bei den French Open in Paris steht der Olympiasieger zum zehnten Mal in Serie bei einem der vier wichtigsten Tennis-Events in der Runde der letzten 16. Dementsprechend nüchtern und gelassen nahm Zverev sein Weiterkommen im Stade Roland Garros zur Kenntnis. „Zu Beginn meiner Karriere hatte ich gerade bei den Grand Slams Probleme. Ich freue mich, dass sich das geändert hat“, sagte Zverev. „Ich hoffe, dass ich die Serie noch ein bisschen ausbauen kann.“

Damit das eventuell bereits am Sonntag nächster Woche gelingt, wird sich Zverev weiter steigern müssen. Bei seinem Drittrundensieg gegen den 20 Jahre alten Amerikaner Brandon Nakashima leistete sich der gebürtige Hamburger wieder einige Schwankungen, die der junge US-Boy nicht nutzen konnte. Auch im Achtelfinale gegen den Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles aus Spanien dürfte Zverev am Sonntag nur wenig gefordert werden.

Schon dieses Jahr in Paris? Das will Zverev mit aller Macht verhindern. Die Tatsache, dass der junge Spanier in der öffentlichen Wahrnehmung bereits an ihm vorbeigezogen ist, wurmt ihn und sorgt für zusätzlichen Ansporn. „Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt möchte ich gewinnen“, hatte Zverevs Bruder und Manager Mischa Zverev bereits vor dem Turnier im Podcast „Das Gelbe vom Ball“ von Eurosport gesagt und damit das Motto für den Sandplatz-Klassiker im Bois de Boulogne ausgegeben.