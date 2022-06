22. Grand-Slam-Titel : Nadal zum 14. Mal König von Paris – Finalsieg gegen Norweger Ruud

Update Paris Rafael Nadal hat es tatsächlich geschafft. Der 36 Jahre alte Spanier gewinnt zum 14. Mal die French Open. In Paris reicht ihm dieses Mal sogar eine durchschnittliche Leistung. Die Frage, die sich nun stellt: Kommt Nadal noch einmal zurück nach Paris?

Als Rafael Nadal den mächtigen Coupe des Mousquetaires um 17.46 Uhr in den sonnigen Pariser Himmel stemmte, fegte ein Jubelorkan über den Court Philippe Chatrier - und auch der spanische König Felipe VI. spendete begeistert und stehend Applaus.

Nadal, im Sandplatztennis auch ein König, hat in unnachahmlicher Manier seinen Thron in Paris zurückerobert und ist zum 14. Mal French-Open-Sieger. Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion aus Spanien setzte sich am Sonntag mit einer Machtdemonstration im Finale mit 6:3, 6:3, 6:0 gegen den Norweger Casper Ruud durch.