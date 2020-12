2. Bundesliga : Aufholjagd des FC St. Pauli - Nürnberg weiter im Aufwärtstrend

Ex-Erstligist 1. FC Nürnberg befindet sich im Aufwärtstrend, der FC St. Pauli rettete nach zuletzt vier Pleiten in Folge einen Punkt. Die Überraschungsmannschaft der Liga ist aber der VfL Osnabrück.

Während der Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Sonntag 2:1 (1:0) beim Karlsruher SC gewann, blieb der Tabellenvorletzte FC St. Pauli beim 2:2 (0:1) gegen Erzgebirge Aue auch im neunten Spiel nacheinander ohne Sieg.

Derweil feierte der 1. FC Nürnberg ein spätes 2:1 (1:0) über die Würzburger Kickers und den dritten Erfolg in den vergangenen vier Spielen. Das Überraschungsteam VfL Osnabrück siegte bei Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0)

Für St. Pauli reichte es dank der Tore von Max Dittgen (81.) und Simon Makienok (88.) nach zuletzt vier Pleiten in Serie immerhin zu einem Punkt. Vorher hatten Pascal Testroet (10.) und Florian Krüger (78.) per Lupfer Aue in Führung gebracht.