Digitale Mitgliederversammlung : Allofs-Einstand sorgt für Verwirrung

Klaus Allofs am Rednerpult. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Die erste Rede von Klaus Allofs als Vorstandsmitglied von Fortuna Düsseldorf war mit Spannung erwartet worden. Eine Formulierung der früheren Stürmerlegende sorgte bei der Versammlung für Diskussionsstoff.

Alle Verantwortlichen hatten damit gerechnet, dass sich die Aussprache zu den Jahresberichten von Vorstand und Aufsichtsrat bei der ersten digitalen Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf sehr lang hinziehen würde. Die Vermutung lag nahe, dass mehr Mitglieder von der Gelegenheit Gebrauch machen würden, ihre Fragen schriftlich einzureichen, als bei einer physischen Versammlung an das Rednerpult treten. Und so kam es dann auch: Versammlungsleiter Björn Borgerding musste eine ungeheure Masse an Fragen vortragen, die dann er selbst und die Vorstandsmitglieder im Wechsel beantworteten.