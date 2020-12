Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Blick hinter die Kulissen bei der JHV von Fortuna. Foto: Christof Wolff

Service Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spiiiiiiiiiiieltag! In Karlsruhe (13.30 Uhr) ist Fortuna darum bemüht, den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren.

So ist es um das Personal bestellt Gökhan Gül, Emmanuel Iyoha und Florian Hartherz sind nach wie vor nicht im Mannschaftstraining. Kevin Danso wird nach seinen Adduktorenproblemen noch untersucht, wird aber voraussichtlich im Kader stehen können. Leonardo Koutris sammelt in der Zweiten Mannschaft Spielpraxis.

Das haben wir heute im Angebot Wir arbeiten weiter die Mitgliederversammlung von Fortuna auf. Und dann rollt ja auch wieder der Ball. Ab 13.30 Uhr steht das Zweitliga-Duell beim Karlsruher SC an. Im Anschluss bekommen Sie von uns wie gewohnt das Komplett-Paket an Spielbericht, Stimmen, Analyse und Kommentar serviert. Und zum Nachtisch wie gewohnt unser Format „Smalltalk-Tipps für den Arbeitsplatz“.

Foto: Christof Wolff 17 Bilder So läuft Fortunas digitale Mitgliederversammlung

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 13. Dezember – und es geht zurück ins Jahr 1970. Fortuna als Regionalligist traf nach erfolgreicher Qualifikation im Westdeutschen Pokal in der 1. Runde im DFB-Pokal auf Bundesligist Werder Bremen. Das war kein Kassenschlager, nur 12.000 Zuschauer am Flinger Broich. Am Ende setzte sich der Außenseiter 3:1 nach Verlängerung durch. Der Torreigen wurde allerdings erst spät eröffnet – trotz klarer Überlegenheit der Fortuna. Dieter Herzog präsentierte sich eiskalt vom Punkt.

Fortuna sah sich bereits in der nächste Runde – doch dann kam die kalte Dusche nach Foul von Benno Beiroth in der 89. durch Foulelfmeter von Werder. Fortuna zeigte sich nicht geschockt, Reiner Geye sorgte gleich zu Beginn der Verlängerung für die erneute Führung. Herzog setzte den Schlusspunkt für die überlegende Fortuna gegen den Gegner aus der Hansestadt.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf in Karlsruhe aussehen

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag lassen unsere Fortuna-Reporter den Laptop nicht tatenlos im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol)