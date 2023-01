Sieg bei der Reserve-Hallenstadtmeisterschaft Der 1. FC Viersen hat die beste zweite Mannschaft der Stadt

Kurzfristig musste TVAS Viersen II seine Teilnahme absagen und so startete die Gruppe A mit nur drei Teams in den Turnierverlauf. Mit 6:0 gegen den SC Viersen-Rahser II und einem 4:0 gegen TSV Boisheim II überstand Viersen die Vorrunde ohne Punktverlust und Gegentreffer. Überschattet wurde die Gruppe A von der schweren Verletzung von Boisheims Marcel Sorek, der sich im Spiel gegen den Viersen-Rahser das Wadenbein brach und insgesamt nun dreimal operiert werden muss. Der 2:0-Sieg durch die Tore von Dany Tietz und Pascal Rektor rückte für die Boisheimer dadurch in den Hintergrund.