Erster Kandidat vom Markt Warum Fortuna in einem Transfer-Dilemma steckt

In der Theorie klingt das alles schrecklich logisch. In der Praxis scheitert es aber wie so häufig am lieben Geld. Falls der Zweitligist keinen Spieler mehr verkauft, wird gleichzeitig auch kein fester Transfer zu bewerkstelligen sein. Höchstens eine Ausleihe wäre im Bereich des Möglichen. Und auch eher nur dann, wenn es die Düsseldorfer schaffen, zumindest einen Spieler des Duos Ampomah und Baah noch von der Gehaltsliste zu streichen. Die Leihe mit Zweiteren vorzeitig zu beenden, erscheint da wahrscheinlicher – ob es aber auch wirklich gelingt, ist weiterhin völlig offen.