Digitale Jahreshauptversammlung : Warum Fortuna-Mitglieder „Bild“-Zeitung ausgeschlossen haben

Update Düsseldorf Die erste digitale Jahreshauptversammlung in der 125-jährigen Vereinsgeschichte von Fortuna Düsseldorf begann spektakulär. Die Mitglieder schlossen die „Bild“-Zeitung wegen angeblich vereinsschädigender Berichterstattung aus. Warum Christian von Larisch den Antrag gestellt hat.

Nun ist ein Antrag, in dem der Ausschluss der Medienvertreter von der Mitgliederversammlung gefordert wird, alles andere als neu. Vor allem in den äußerst kritischen Jahren der Fortuna um die Jahrtausendwende gehörte er zum Standardprogramm, doch stets ging es dabei um einen Komplettausschluss aller Medien. Das Novum an der Entscheidung vom Samstag ist, dass ganz konkret eine Zeitung angesprochen und der Ausschluss tatsächlich vollzogen wurde. Auf Anfrage heißt es von der „Bild“, man prüfe den Vorgang derzeit juristisch.

Kritischer Journalismus, so heißt es im Antrag weiter, sei gut. So oder ähnlich werteten das offenbar auch die Mitglieder, denn als Borgerding in der Folge satzungsgemäß über die Anwesenheit der übrigen Medien, so auch der Rheinischen Post, abstimmen ließ, entschied sich die große Mehrheit dafür.