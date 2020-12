Alles zur Ausichtsratswahl : Live-Blog zur Fortuna-Hauptversammlung

Düsseldorf Am Samstag um 11 Uhr beginnt die virtuelle Hauptversammlung bei Fortuna Düsseldorf. Wir berichten laufend in unserem Live-Blog. Wichtigster Tagespunkt ist die Wahl des neuen Aufsichtsrates.

Es ist eine Premiere in 125 Jahren Vereinsgeschichte. Am Samstag treffen sich die Mitglieder von Fortuna Düsseldorf zur Versammlung – allerdings nur per Laptop, Tablet, PC und Handy. Auch der Aufsichtsrat wird digital gewählt. Wir berichten ab 11 Uhr live und aktuell von den Geschehnissen in unserem Live-Blog.