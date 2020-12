2:1 beim KSC trotz Kastenmeier-Platzverweis : Fortuna erkämpft sich in Unterzahl ersten Auswärtssieg

Karlsruhe Fortuna Düsseldorf ist nach fast zehn Monaten der erste Auswärtssieg geglückt. Beim Karlsruher SC haben sich die Rheinländer 2:1 durchgesetzt – trotz eines Platzverweises für Torwart Florian Kastenmeier. Luka Krajnc und Kristoffer Peterson haben für den Bundesliga-Absteiger getroffen.

Man muss in den Geschichtsbüchern des Fußballs schon ein paar Seiten weiter nach hinten blättern. Der bislang letzte Auswärtssieg von Fortuna datierte auf den 22. Februar 2020. Fast zehn Monate später hat es die Düsseldorfer, mittlerweile nur noch Zweitligist, in den Karlsruher Wildpark verschlagen. Und dort ist tatsächlich mal wieder geglückt, worauf das Team von Trainer Uwe Rösler so lange gewartet hat: ein Erfolg in einem Meisterschaftsspiel auf fremdem Platz. Gegen den KSC kam man durch Tore von Luka Krajnc und Kristoffer Peterson zu einem 2:1-Erfolg. Es war einmal mehr ein Zittersieg, nach einem dramatischen Spielverlauf, diesmal aber nach wesentlich verbesserter Leistung. Und mal wieder beendete Fortuna ein Spiel nicht in kompletter Besetzung.