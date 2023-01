C-Junioren gewinnen den Titel bei der Stadtmeisterschaft 1. FC Mönchengladbach wird seiner Favoritenrolle gerecht

Insgesamt 19 Teams traten bei den C-Junioren an, um den Stadtmeistertitel einzufahren. Der SC Hardt, Polizei SV, die SpVgg. Odenkirchen, der SV Lürrip, die Red Stars, DJK/VfL Giesenkirchen, BW Wickrathhahn und der 1. FC Mönchengladbach hatten sich vor Weihnachten in der Gruppenphase durchgesetzt und spielten am Dienstag die Endrunde aus.