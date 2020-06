Für die Uerdinger geht um Punkte und Verträge : KFC ohne Kobiljar nach Kaiserslautern

Krefeld Der gegen den MSV Duisburg erfolgreiche Torschütze des KFC Uerdingen ist verletzt und verlängert die Verletztenliste. Beim Traditionsverein in der Pfalz geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um neue Verträge.

Kobiljar, der in Sarajevo geborene und im Winter zum KFC gekommene, offensive Mittelfeldspieler war happy. „Es war ein schwieriges Spiel, weil Duisburg eine der spielstärksten Mannschaften der Liga ist“, sagte er nach dem Duschen. „Wir wussten aber, dass wir mit unseren Kontern erfolgreich sein können.“ Die Szene zum Ausgleich beschrieb er so: „Ich wusste, dass der Torhüter den Ball nicht lang halten würde, normalerweise spielt er einen schnellen Kurzpass, weswegen ich den Außenverteidiger zustellte. Dann sah ich, dass er die Bewegung nach innen machte, also ging ich drauf, und das hat funktioniert. Ich bin sehr froh über mein erstes Tor für den KFC und dass uns das noch einen Punkt gebracht hat.“