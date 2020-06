Beim 1:1 gegen den MSV Duisburg : Rijad Kobiljars unbändiger Wille bringt Uerdingen einen Punkt

Krefeld Im Winter kam der 24 Jahre alte Bosnier zum KFC Uerdingen. Gegen dem MSV Duisburg wird der offensive Mittelfeldspieler eingewechselt und erzielt sein erstes Tor für die Blau-Roten. Auf- und Abstieg sind nun kein Thema mehr.

Als der hohe Favorit MSV Duisburg nach einer Stunde in Führung ging, deutete alles darauf hin, dass der Spitzenreiter einen Dreier einfahren würde. Denn die Mannschaft von Torsten Lieberknecht war nach dem Wechsel tonangebend. Zu dem Zeitpunkt war die Führung auch nicht unverdient, hatte doch Uerdingens Torhüter René Vollath seine Mannschaft in Durchgang eins mit drei Glanzparaden vor einem Rückstand bewahrt. Doch KFC-Trainer Stefan Krämer reagierte nach dem Rückstand sofort und brachte in Rijad Kobiljar und Patrck Pflücke zwei offensive Mittelfeldspieler – Stürmer standen ihm aufgrund der Verletzungen von Tom Bere, Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi schließlich nicht zur Verfügung.