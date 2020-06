Äußerst pikantes Wiedersehen : Reizfigur Wollitz gibt sich so manche Blöße

Krefeld Wenn am Freitag Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg und der KFC Uerdingen aufeinandertreffen, geht es um drei Punkte und einiges mehr. Denn Trainer Pele Wollitz hat zuletzt nicht immer glücklich agiert.

Die von Wollitz eindrucksvoll demonstrierte Solidarität muss jedoch seit dem Jahresende hinterfragt werden. Am 20. Dezember warf er in Cottbus die Brocken hin. Das Vertrauen in seine Person habe gefehlt, seine Entscheidung sei alternativlos. Dass sich der 1. FC Magdeburg nur 48 Stunden später von Trainer Stefan Krämer trennte und Wollitz als Nachfolger präsentierte, hat mehr als nur einen faden Beigeschmack. Der Gedanke, dass die Telefondrähte zwischen Wollitz und Magdeburg in den Tagen zuvor glühten und es mit der Solidarität nicht allzu weit her ist, drängt sich geradezu auf.